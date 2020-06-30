شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 4387 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد وزير الصحة السعودى المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل (4387) حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) يصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (190823) حالة، من بينها (58408) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2278) حالة حرجة.



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