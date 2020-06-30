شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب عبر حسابها على تويتر الثلاثاء، تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا.، وكشفت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، رصد 95 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 12385 حالة .

وذكرت الوزارة - فى بيان - أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 659895 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب .