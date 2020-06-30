شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: انكماش الناتج المحلي 1% بسبب أسعار النفط وأزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 4.6 % بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، أما القطاع غير النفطي فقد نما بنسبة 1.6 % بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 %، والقطاع الحكومي 1.9 %.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 1 %.