شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شاحنة من أعلى جسر الملك فيصل ووفاة قائدها بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت العاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء، انحراف شاحنة عن مسارها وسقوطها من أعلى جسر الملك فيصل ووفاة قائدها.

وأعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911” عبر حسابه في “تويتر”، عن وقوع حادث انحراف شاحنة عن مسارها وسقوطها من أعلى جسر بمكة.

وأضاف المركز أن قائد الشاحنة توفي إثر الحادث فيما باشرت الجهات المختصة موقع الحادث لعمل الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.

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يذكر أن الجهات المختصة بمكة المكرمة، باشرت في وقت سابق، حادث سقوط أنابيب غاز على قائد شاحنة واحتجازه بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”، أن عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء إصلاح عطل لشاحنة حمولتها أنابيب غاز تسبب في سقوط الأنابيب على قائد الشاحنة واحتجازه وذلك في أم الجود بالعاصمة المقدسة”.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الجهات المختصة باشرت الحالة وتم إخراجه بصحة جيدة ولله الحمد.