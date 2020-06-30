شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف يصل دبي..وفحوصات طبية للاعبي النصر غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : أحمد مصطفى

يجري نادي النصر غداً الأربعاء فحوصات طبية عامة وفحوصات فيروس كورونا لجميع لاعبيه والطاقم الفني وذلك استعدادا لعودة التدريبات.

وتأتي فحوصات فيروس كورونا بناء على البروتكول الطبي الذي وضعه اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين من أجل ضمان السلامة لجميع اللاعبين.

وسيكون مدرب الفريق الكرواتي كرونوسلاف متواجداً خلال إجراء الفحوصات حيث وصل اليوم الثلاثاء إلى دبي، كما سيعقد اجتماعاً مع شركة كرة القدم بالنادي من أجل وضع تفاصيل المرحلة المقبلة، بعد قرار عودة التدريبات للأندية بداية من 11 يوليو/ تموز الجاري، وبحسب متابعات "الخليج الرياضي" فإن معسكر نادي النصر سيكون داخل الإمارات.

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