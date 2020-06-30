مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يناقش تحولات سوق الطاقة

استضاف مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الكندي، في جلسة حوارية كلاً من محمد سنوسي باركيندو أمين عام منظمة أوبك، وسهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وجيسون كيني رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا في كندا، وذلك لمناقشة أبرز التحولات والتوجهات في سوق الطاقة الحالية، مع التركيز على أهمية التنويع الاقتصادي للدول المنتجة للنفط، كدولتي الإمارات وكندا، والفرص الناشئة في العصر الجديد.

المزروعي: الأزمة أثبتت أننا نستطيع العمل معاً وتجاوز التحديات

وقال سهيل المزروعي: لدينا خطة واضحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن تشكل تلك المصادر النظيفة 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2050.

وأضاف المزروعي: أثبتت هذه الأزمة أننا في الأوقات الصعبة نستطيع العمل معاً وتجاوز التحديات، وأعتقد أن جميع الدول سوف تراجع مخططاتها في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وتعمل على استخلاص الدروس المستفادة من هذه الجائحة.

وتابع المزروعي: نجحت شركة «ستراتا» التابعة لمجموعة مبادلة والمتخصصة في تصنيع أجزاء أجنحة الطائرات لكبرى شركات الطيران، خلال 30 يوماً فقط، في تأسيس خط إنتاج جديد لتصنيع كمامات N-95 الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون كمامة سنوياً.

واختتم: القدرة على التكيف هي ميزة يمكننا تعلمها وتطويرها وبرأيي سنتمكن من توظيفها جيداً في المستقبل.

باركيندو: علينا تحمل مسؤوليتنا كمنتجين

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وقال باركيندو: نعيش جميعنا الواقع نفسه اليوم، ونتحدث هنا عن قطاع عالمي واحد وسلعة واحدة هي النفط، وعلينا تحمل مسؤوليتنا كمنتجين سواء كنّا في ألبرتا أو في الإمارات، لضمان توفير هذه السلعة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، اليوم وغداً وفي المستقبل المنظور أيضاً.

كيني: متفائلون بالعودة الكاملة لمستويات الطلب

ومن جهته قال كيني: لقد حققنا تقدماً هائلاً في تقليل الآثار البيئية الضارة لعمليات إنتاج الطاقة، ونحن متفائلون جداً بأنه ومع العودة الكاملة لمستويات الطلب إلى سابق عهدها قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وبدء طرح المخزون العالمي، سينتظرنا مستقبل واعد.

الكعبي: «مبادلة» أسست قطاعات جديدة في التكنولوجيا والطيران والألمنيوم

وقال مصبح الكعبي: نحن من أكبر الشركات التي لديها استثمارات في كندا وفي ألبرتا أيضاً، ونحن فخورون باستثماراتنا على مستوى العالم، ونحن ملتزمون بدعم جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

أضاف الكعبي: نفتخر بما حققناه في شركة «مبادلة» حيث استطعنا تأسيس قطاعات جديدة شملت تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الطيران، وصناعة الألمنيوم أيضاً.

وتابع: نشعر بتفاؤل كبير إزاء قدرة أبوظبي ودولة الإمارات على توفير منظومة حيوية متكاملة لدعم ازدهار المنطقة، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي فيها. ورغم كل الصعوبات سنواصل العمل والمضي قدماً في مسيرتنا لأننا ملتزمون بإنجاز مهمتنا.