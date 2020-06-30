السعودية: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تطرقت المناقشات إلى قرار المجلس العربي بتشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حول التطورات. كما تناولت المناقشات التأكيد على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، مع التشديد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية. يتبع...

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