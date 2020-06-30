شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الأمريكي كارل راينر عن 98 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الفنان الأمريكي كارل راينر، الذي كان قوة دافعة في الكوميديا الأمريكية للكاتب التلفزيوني سيدني سيزر، وشريكاً لميل بروكس، ومبدعاً للمسلسل الكوميدي «ذا ديك فان دايك شو»، وشريكاً في بطولته.
وقالت جودي ناجي، مساعدة راينر: «توفي عن 98 عاماً بأسباب طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز».
وظل راينر يؤدي أدواراً صوتية في التسعينات من عمره، ولعب دوراً رئيسياً في «إذا لم تكن في النعي تناول طعام الإفطار»، وهو فيلم وثائقي عن الأشخاص الذين يظلون يعملون حتى التسعينات من أعمارهم.
وكانت إيستيل، زوجة راينر، توفيت في عام 2008 عن 64 عاماً.
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