«روايح» وأودية وفرح في رأس الخيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

هطلت على عدد من المناطق، جنوبي إمارة رأس الخيمة، ظهر اليوم الثلاثاء، أمطار «الروايح» الصيفية، قدرت كمياتها بالغزيرة لكنها لم تستمر سوى نحو 35 دقيقة، وفق تقديرات الأهالي، أعقبها تدفق عدد من الأودية، وتشكلت «شلالات» محدودة، انحدرت من بعض المنحدرات الجبلية، في مشاهد أخاذة.

وشهدت مواقع الأمطار والأودية إقبالاً لافتاً من قبل الأسر والشباب، بينهم «مطاردو الأمطار والظواهر الطبيعية»، وسط حالة من البهجة، والفرح. وبحسب المصادر، صاحب الأمطار الموسمية تدنّ نسبي في درجات الحرارة، والرطوبة.

ورصدت مجموعات شبابية إماراتية مهتمة بالطقس والظواهر المناخية، والطبيعية تضم «مطاردي الأمطار»، هطول الغيث، وجريان الأودية بالصور والفيديوهات، التي شهدت تداولاً واسعاً في شبكات التواصل الاجتماعي.

وغطت الأمطار، في نطاق رأس الخيمة، مناطق وادي اصفي، حيث سجلت أكبر كميات الأمطار، ووادي براق، والمصيلي، وشوكة، بكميات متوسطة، ووادي اصفني، وكدرة، اللتين شهدتا كمية بسيطة «نفاف»، ومواقع أخرى متفرقة.

ونجح الشاب مطارد الأمطار والظواهر المناخية، محمد الكاس، في تصوير فيديو لـ«صاعقة» في إحدى المناطق التي شملتها الأمطار، خلال الحالة المناخية.

وأشار سالم خميس اليليلي إلى أن الأمطار بدأت في نحو الواحدة و40 دقيقة من ظهر الثلاثاء، واستمرت حتى الثانية، و15 دقيقة.

وقال عادل علي المزروعي، من فريقي «سماوي للاستكشاف» و«مطاردي الأمطار»: إن كميات الأمطار بلغت ذروتها في منطقة اصفي، وشملت المرتفعات الجبلية في المنطقة.

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