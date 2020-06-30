شكرا لقرائتكم خبر عن عسيري يخير أهلي جدة بين التجديد في منتصف يوليو أو الرحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أمهل عبد الفتاح عسيري متوسط ميدان أهلي جدة ناديه حتى منتصف يوليو/ تموز لحسم ملف عقده إما بالتجديد أو مغادرته إلى وجهة جديدة في يناير 2021.

ويدخل عسيري (26 عاماً) في الفترة الحرة منتصف يوليو وسط أنباء تؤكد وجود عروض قوية لاستقطاب اللاعب.

ومنح عبد الفتاح ناديه الأهلي امتياز الأولوية في التجديد بشرط دفع الاستحقاقات المتأخرة وتحقيق مطالبه في العقد الجديد.

ويلتزم الأهلي منذ ان قدم عرضاً للاعب بالتجديد لمدة 3 مواسم ورفضه الأول الصمت حيال جميع الأنباء المتداولة عن احتمال رحيل لاعبه،بينما تؤكد مصادر أن الإدارة طلبت من ذراعها القانوني رصد أي خروقات قانونية من المفاوضين ليتسنى للإدارة وقف انتقال اللاعب من أسوار القلعة الخضراء.

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