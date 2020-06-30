ندوة حول «دور إدارة المعرفة في تحقيق أهداف التنمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنظِّم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع معهد المواصفات البريطانية للمعايير، الندوة الافتراضية «دور إدارة المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» يوم الأربعاء المقبل عبر منصة «زووم» الرقمية.

ويشارك في هذه الندوة كوكبة من المتخصِّصين من داخل الإمارات وخارجها، حيث يقدِّم المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، مداخلة بعنوان «دور إدارة المعرفة في تحقيق التعليم الجيد»، ويقدِّم حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، مداخلة بعنوان «دور إدارة المعرفة في تحقيق الصحة الجيدة والرفاه»، ويناقش كلٌّ من مراد وهبة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخالد عبد الشافي، نائب مدير المكتب الإقليمي بالإنابة- مدير المركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- في جلسة مشتركة موضوع «أهداف التنمية المستدامة»، ويقدِّم رون يونج، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمعرفة في نوليدج أسوشيتس كيمبردج، مداخلة بعنوان: «كيف تسهم إدارة المعرفة الفعّالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟»، ويقدِّم ثابت شامية، مدير أعمال التدريب، بي إس آي الشرق الأوسط وإفريقيا، مداخلة بعنوان «دور المعايير في تمكين المؤسَّسات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

يفتتح جلسات الندوة، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، الذي قال: «تبرز في هذه الأوقات الاستثنائية أهمية إدارة المعرفة في التعامل مع الأزمات، أكثر من أيِّ وقت مضى للعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن تكون هذه المؤسَّسة منارة للمعرفة على المستوى العالمي، وبمباركة كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المؤسَّسة، فقد آلينا على أنفسنا أن نضع نصب أعيننا تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا، مدركين حجم التحديات التي نتغلَّب عليها في ظل قيادة رشيدة وحكيمة مؤازرة لطموحاتنا في تعميم العلم والمعرفة».