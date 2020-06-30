مهندسون يبتكرون نظاماً يكشف مخالفة عدم ارتداء الكمامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشاد المهندس محمد محمود مشروم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين بنجاح مجموعة من المهندسين الشباب في توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مراقبة وكشف مدى الالتزام بإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ابتكارهم نظاماً آلياً للكشف عن مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وإنجازهم المشروع عن بعد بنسبة 100%.

وأوضح أن الابتكار الذي جاء نتيجة تعاون بين مجلس شباب الجمعية ورابطة المهندسين الإماراتيين المبتعثين، وبمشاركة مجموعة من المهندسين والطلبة المتميزين من جامعات مختلفة في الدولة.

وكانت مجموعة مكونة من 12 من المهندسين الشباب وطلبة في تخصصات هندسية قد نجحت في ابتكار الكاشف الذكي.

يعتمد الابتكار على كاميرا حرارية تصور الوجه وتحلل الصورة وتصدر إنذاراً في حال عدم ارتداء الكمامة في عملية حسابية لا تتجاوز ثلاث ثوانٍ عبر استخدام خوارزمية ذكية.

بدورها أكدت الدكتورة نهلة أحمد القاسمي عضو مجلس إدارة الجمعية المشرف العام لمجلس شباب المهندسين أن ما تحقق من ابتكار يضع على عاتقهم بذل مزيد من الجهود ورسم الخطط المستقبلية بالتنسيق مع جمعية المهندسين.