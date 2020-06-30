«خيرية الشارقة» تطلق حملتها الصيفية «برداً وسلاماً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تبدأ اليوم الأربعاء، جمعية الشارقة الخيرية إطلاق حملتها الصيفية «برداً وسلاماً»، المعنية بالتخفيف من حرارة الشمس والرطوبة الشديدة خلال فصل الصيف عن الفئات المستحقة، والتقليل من تأثيرهما، ومن المقرر أن يتم توزيع المياه الباردة والعصائر على 10 آلاف عامل من المنتسبين إلى الدوائر والهيئات والمؤسسات، فيما تستكمل الحملة مساعيها الخيرية في التخفيف من حرارة الجو عن المحتاجين بتوزيع المكيفات والثلاجات على 15 ألف مستفيد من المتعففين، وهي من وسائل المعيشة الأساسية والضرورية.

وأفادت عائشة الحويدي مديرة إدارة التطوع وخدمة المجتمع أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بالحملة، حيث تم التعاقد مع موردي الأجهزة الكهربائية الممثلة في أجهزة التكييف والثلاجات منذ فترة طويلة، وذلك على ضوء قوائم المستفيدين التي تم إعدادها مسبقاً بمعرفة موظفي البحث الاجتماعي ولجان المساعدات.

ودعت الحويدي المتبرعين إلى استمرارية التجاوب مع الحملة للوصول إلى الشريحة العظمى من المحتاجين.