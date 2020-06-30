النصر يطلق مجلساً للتواصل المجتمعي والجماهيري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

دعا نادي النصر جماهير الفريق من أصحاب الكفاءات والخبرات الرياضية للترشح من أجل الانضمام لمجلس النصر للتواصل المجتمعي والجماهيري.

وأكد النادي أن المجلس الجديد سيقوم على تقديم الأفكار والمقترحات للمعنيين والتي سيكون لها الدور في تطوير النادي في كافة المجالات ونشر الثقافة الرياضية بين الجماهير والظهور بالمظهر المشرف.

وفيما يتعلق بشروط الترشح أكد النادي ان اليكون العضو قد أدين من قبل في جريمة تمس الشرف والأمانة، والا يكون من العاملين في النادي أو الجهات التابعة له أو أحد أندية الدولة، كما حدد النادي بريداً الكترونياً من أجل تقديم طلبات الترشح من خلاله، محدداً تاريخ7 يوليو/تموز آخر موعداً لتلقي الطلبات.