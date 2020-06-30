الشيخة فاطمة توجه بإنشاء سوق افتراضي للأسر المنتجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بانشاء سوق افتراضي للأسر المنتجة إيمانا منها بأهمية وضع الخطط والحلول المبتكرة والإبداعية في خلق فرص متساوية استثمارية تسلط الضوء على الإنتاج الوطني والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقالت سموها.. " يتوجب علينا جميعا الاستفادة من جميع الأدوات والامكانيات، سعيا لإستثمار طاقة الأسر المنتجه وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة من خلال توظيف التكنولوجيا لخلق فرص استثمارية تواكب الظروف الراهنة".

وانطلاقا من توجيهات سموها المستمرة في دعم وتمكين الأسر المنتجة فقد تم اطلاق متجر الأسر المنتجة في عام 2015 "متجري" لتسهيل عملية وصول المجتمع لفئة الأسر المنتجة لتشجيع الانتاج المحلي سعيا لرفع مستوى الاقتصاد وتعزيز قدرات المرأة في مجال ريادة الاعمال.

من جانبها قالت نورة خليفة السويدي، إن الاتحاد النسائي العام ومنذ تأسيس مركز الصناعات التراثية والحرفية في سنه 1975 بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للعمل ، عمل على تجسيد الماضي وتأكيد أصالته وترسيخ الهوية الوطنية لدى أبناء وبنات الوطن، بتوجيهات من مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي أولى اهتماما بالغا بمسألة استثمار طاقة الاسر المنتجة والمرأة ، وتنمية مهاراتها وصقلها لتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، فالمرأة الاماراتية استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها كعنصر فاعل في قطاعات العمل لا سيما الاقتصادي، وتحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة لتترجم تطلعات قيادتها الرشيدة وتكون عند حسن الظن بها في ظل جائحة "كورونا".

ويعد "سوق متجري الافتراضي" تجربة استثائية للمتسويقين يتم من خلالها المزج بين المنتجات والخدمات الحسية والرقمية مع تطويعها حسب الأذواق الشخصية وما يلائمها، وتوفير بيئة آمنة ومرنة مع سهولة الوصول الى المنتج وعملية الدفع، حيث لم تعد عملية الدفع عبر البطاقات تحديا، بفعل الشراكات بين المواقع وجهات كثيرة متخصصة في هذا المجال ، حيث تقوم بتحصيل المدفوعات، ومن ثم تحويلها إلى حساب التاجر بصورة سلسة.