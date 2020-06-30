عبدالله السبوسي: لن تسمعوا عبارة «الصلاة في بيوتكم» بعد الآن

قال عبد الله خليفة السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخط المباشر: إذا تعاونا وحدث تجاوب وتطبيق تام للإجراءات الاحترازية فسيتم السماح بصلاة الجمعة قريباً. والمساجد في الإمارة ستفتح اعتباراً من صلاة فجر الغد الأربعاء ولن تسمعوا عبارة «الصلاة في بيوتكم» مع بقاء أداء صلاة الجمعة في المنازل حتى إشعار آخر. وقرار تعليق الصلوات في المساجد جاء كأحد مقاصد الشريعة بالحفاظ على النفوس.

وأضاف: الفترة الماضية شهدت زيادة في الوعي الصحي ونطالب المصلين باتباع الإجراءات كافة والانصراف لمنازلهم فور انتهاء الصلاة مباشرة وعدم التزاحم عند الأبواب والتعاون مع الأئمة. والمسؤولية حالياً في الدولة شخصية وكل من يشعر بمرض أو تعب أو أي أعراض يجب عليه عدم الذهاب إلى المساجد، ونريد من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية. وأعددنا الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصلاة في المساجد بلغات عديدة وقرار الفتح هو «تحدٍ وفترة تقييم»

وأكد أنه بتوجيهات ⁧‫حاكم الشارقة قاموا بإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا لجميع العاملين في المساجد للاطمئنان على سلامتهم.