معرض تكريمي لمبتكر «تغليف المعالم بالقماش»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد شهر على وفاته، يقام اليوم في باريس معرض تكريمي للفنان البلغاري كريستو فلاديميروف، مبتكر فن «تغليف المعالم بالقماش»، أرجئ بسبب جائحة «كورونا»، وهو يستعيد مساره مع زوجته جان-كلود مع تركيز على التحضيرات في العام 1985 للف جسر بونوف في العاصمة الفرنسية بالقماش.

ومع معرض «كريستو وجان-كلود، باريس» يعيد المتحف الوطني للفن المعاصر بقلب منطقة ماريه في باريس فتح أبوابه بعد إغلاق كانت له كلفة مالية مؤلمة. وتساهم وفاة الفنان البلغاري الأصل في 31مايو/ أيار الماضي في نيويورك عن 84 عاماً في زيادة عدد الزوار.

ويلقي المعرض الضوء بشكل لافت على كل الأعمال التحضيرية من أفكار ودراسات ومجسمات لمشروع جسر بونوف الذي دفعه لاحقاً إلى «توضيب» نصب لها رمزية كبيرة عبر العالم بالقماش من الرايشتاج في برلين وصولاً إلى قوس النصر في باريس قريباً. واحتاج «توضيب» جسر بونوف إلى 40 ألف متر مربع من القماش السكري اللون وكيلومترات من الحبال وغواصين وخبراء تسلق حبال واختصاصات أخرى، عملوا أمام أعين سكان العاصمة الفرنسية المذهولين.

ويقدم المعرض أيضاً المواد والعناصر الهندسية المستخدمة في هذا المشروع مع صور جميلة تعود إلى تلك الفترة.

ورغم وفاة الفنان، لا يزال مشروع لف قوس النصر حاصلاً على موافقة مركز النصب الوطنية وقصر الإليزيه وسينفذ في خريف العام 2021 بتأخر سنة بسبب فيروس كورونا المستجد.