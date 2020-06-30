تجمع المهنيين السودانيين: ما زالت أهداف الثورة بعيدة المنال

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وتابع تجمع المهنيين، بحسب بيان صادر عنه: "نستقبل الذكرى الأولى لمليونيات 30 يونيو 2019 وما زالت أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعيدة المنال"، مضيفا: ""تخرج الجماهير الثائرة مرة أخرى للشوارع تجديدا لعهد قطعته للشهداء باستكمال الطريق، وتخرج جموع شعبنا من أجل تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطلوبات ثورتها واستحقاقاتها التي مهرتها بالدماء والتضحيات".
ويتظاهر السودانيون في 30 يونيو/ حزيران، بناء على دعوات تبنتها لجان المقاومة بدعم من تجمع المهنيين السودانيين لتصحيح مسار الثورة، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".
وتحمل 30 يونيو، ذكرى مليونية خرجت 30 يونيو 2019 لمناصرة الحكم المدني ومؤازرة أسر الشهداء، وأجبرت المجلس العسكري – المحلول - على العودة إلى طاولة التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، بحسب صحيفة "سودان تربيون"، التي أشارت إلى أنه "تم التوصل لاتفاق سياسي تقاسما على إثره السُلطة في فترة انتقالية مدتها 39 شهر".
وأشارت الصحيفة إلى أن نفس التاريخ هو ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاد البشير إلى سُدة الحكم 1989.
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