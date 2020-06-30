انخفاض كبير في صادرات النفط السعودي

ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، انخفضت صادرات النفط السعودي لهذا الشهر إلى 5.7 مليون برميل يوميًا حتى 29 يونيو/ حزيران، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت الوكالة تتبع التدفقات في بداية عام 2017.
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ويقارن هذا بمستوى شهر مايو/ أيار البالغ 6.2 مليون برميل يوميًا. وهو تخفيض يعادل أكثر من سبعة ناقلات عملاقة كاملة على مدار الشهر.
بينما يواصل الفيروس التاجي الضغط على الاقتصاد العالمي ويستنزف الطلب على الطاقة يقود السعوديون جهود منتجي النفط الرئيسيين لخفض الإمدادات.
ووافقت شركة أرامكو السعودية الحكومية على الحد من الإنتاج عند 8.5 مليون برميل يوميا خلال الفترة بين شهري مايو/ أيا ويوليو/ تموز كجزء من اتفاق "أوبك +" لزيادة الأسعار.
وانخفضت صادرات المملكة إلى الصين، بنحو 45% على أساس شهري إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، فيما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة من 1.3 مليون برميل في أبريل/ نيسان إلى 224 ألف برميل فقط.
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صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
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