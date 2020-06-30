شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة العراقية: إجراءات حازمة قريبا لتأمين المنافذ الحدودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، وجود إجراءات حازمة قريبة للدولة العراقية لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن المطلوب الذى تم اعتقاله فى عملية لجهاز مكافحة الارهاب قبل أيام ما يزال بعهدة القضاء.

وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحفى أن "هناك إجراءات حازمة قريبة للدولة سيتم اتخاذها لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية فى عموم البلاد"، موضحا أن "رئيس الوزراء العراقى يجرى اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ".

وأكد أن رئيس الوزراء العراقى يولى اهتماماً كبيراً لمواجهة جائحة كورونا، وأن الأموال المخصصة من موازنة الطوارئ تصرف حصرا لمواجهة الوباء.

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وأشار إلى أن الأسبوع الماضى وردت معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية، مبينا أن تعامل جهاز مكافحة الإرهاب بشكل سريع مع تلك المحاولة.

كان الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، نايف الحجرف قد أكد حرص دول المجلس على تحقيق قفزة نوعيّة فى العلاقات مع العراق لما يُمثّله من أهمّية وثقل كبير.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية - فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الاثنين/ - أن سفير العراق بالسعوديّة التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة فى مقرّ الأمانة العامّة، وبحث الجانبان سُبُل تفعيل التعاون بين العراق والأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة فى المرحلة القادمة.

وأكّد الأمين العامّ، دعم دول المجلس للعراق، وحرصها على تحقيق قفزة نوعيّة فى العلاقات؛ لما يُمثّله العراق من أهمّية، وثقل كبير، مشيرا إلى أنه سيحرص على زيارة العراق، وجعلها من أولويّاته فى المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكّدَ السفير حرص العراق على تطوير علاقاته مع الأمانة العامّة، بما يُحقّق مصالح الشعب العراقى وشُعُوب دول الخليج.