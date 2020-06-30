شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم تيار الحكمة يشكل تكتلا برلمانيا لدعم رئيس الحكومة العراقية الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم زعيم تيار الحكمة فى العراق، عمار الحكيم، على تشكيل تكتلا برلمانيا لدعم رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن عمار الحكيم سيعلن عن التكتل فى وقت لاحق من اليوم، حيث أن أهداف هذا التكتل دعم الدولة وهيبتها وسيادتها وتفعيل القوانين.
كما أن الهدف الثانى من التكتل العراقى البرلمانى هو تحقيق التوازن النيابى مقابل التكتلات الأخرى (سائرون – الفتح – السنة - الكرد)، وسيتبنى هذا التكتل مطالب المتظاهرين بالتعاون مع الحكومة.
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