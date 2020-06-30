شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تنفى طلبها نقل سفير الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية "نفيا قاطعا"، ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعى، حول طلب الكويت نقل سفيرالإمارات صقر الريسي.

وأشاد المصدر - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء - بما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة، وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، معربا عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد في القادم من مسؤولياته.

ودعا المصدر إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر هذه الأخبار، لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.