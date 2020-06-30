شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 7 وفيات و 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان عبر حساب الإذاعة، على تويتر، الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات و 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 223 حالة تعافى بعد تماثلهم للشفاء.

وأمس، قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، تمديد إجراءات الحجر المنزلي وحظر التجوال المفروضة في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، حتى 13 يوليو المقبل، مع رفع الحجر تماما في 19 ولاية أخرى.

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وذكرت رئاسة الحكومة الجزائرية - فإنه تقرر مد العمل بإجراءات الحجر المنزلي الحالية والمتضمنة حظر التجوال من الساعة 8 مساء حتى الخامسة صباحا في 29 ولاية.

وأوضح البيان، أن الولايات المعنية بتطبيق الحجر الجزئي وحظر التجوال هي الجزائر العاصمة، وبومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسيلت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان، وبسكرة، وخنشلة، والمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط والوادي.

ونوه البيان إلى أن الولايات الـ19 التي تم رفع الحجر الصحي عنها تماما هي: تمنراست، وتندوف، وإيليزي، وسعيدة، وغرداية، والنعامة، والبيض، وتيارت، وقالمة، وسكيكدة، وجيجل، ومستغانم، وتبسة، وتلمسان، وعين تيموشنت، والطارف، وتيزي وزو، وعين الدفلى وميلة.