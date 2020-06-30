شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشكل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب حريق مؤسسة الموانئ الكويتية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن وزير دولة الكويت لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب اندلاع حريق شب في أراضي مؤسسة الموانئ الكويتية بمنطقة غرب (ميناء عبدالله). وفق القبس الكويتية.
وقال الحريص، في بيان صحفي، إن اللجنة تضم كلا من ادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للاطفاء للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير الخسائر الناجمة عنه ورفع تقريرها لاتخاذ اللازم. وأعرب عن بالغ شكره وجزيل امتنانه لجهود الجهات المشاركة في إخماد الحريق والسيطرة عليه بتكاتف جهود كل من الادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.
وكان أحد مخازن ميناء عبدالله بالكويت قد شهد مساء أمس اشتعال النيران في كميات ضخمة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وفق تليفزيون الكويت.
وتوجهت مراكز الإطفاء للتعامل مع الحريق والذي امتد الى منطقة تبلغ مساحتها 125 ألف متر مربع
وأثناء جهود الإطفاء قال المدير العام للإطفاء أنه يخشى من نشاط الرياح وزيادة سرعتها خلال الساعات المقبلة حتي يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.
ومن جانبها قالت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت على حسابها الرسمى بـ "تويتر" إن فرق الإطفاء سيطرت على حريق في منطقة غرب ميناء عبد الله صباح اليوم الثلاثاء دون وقوع إصابات.
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