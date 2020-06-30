شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشكل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب حريق مؤسسة الموانئ الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن وزير دولة الكويت لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب اندلاع حريق شب في أراضي مؤسسة الموانئ الكويتية بمنطقة غرب (ميناء عبدالله). وفق القبس الكويتية.

وقال الحريص، في بيان صحفي، إن اللجنة تضم كلا من ادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للاطفاء للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير الخسائر الناجمة عنه ورفع تقريرها لاتخاذ اللازم. وأعرب عن بالغ شكره وجزيل امتنانه لجهود الجهات المشاركة في إخماد الحريق والسيطرة عليه بتكاتف جهود كل من الادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

