شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يقود طائرة فوق الأراضي الإماراتية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي الإماراتية، عن إحدى مهاراته الجديدة، التي ظهرت في قيادته لإحدى الطائرات أثناء تجوله فوق الأراضي الإماراتية.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار دولة الإمارات، مقطع فيديو يظهر من خلاله ولى عهد مدينة أبو ظبي، وهو يجلس في مقعد "الطيار"، ويقوم بالتحليق بالطائرة أعلى الأراضي الإماراتية وفي الخلفية يظهر عدد من مرافقيه، بينما هو يراقب بعناية شديدة محرك الطائرة والأراضي التي يحلق فوقها.

وسرعان ما استقبل ولي عهد أبو ظبي، عدد كبير من التعليقات على مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والذي أظهر من خلاله شجاعة ومعرفة كبيرة.

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وعلى جانب آخر، نعى ولى عهد أبو ظبى، أمس، رجل الأعمال سعيد أحمد آل لوتاه عميد عائلة آل لوتاه، إحدى أشهر العائلات فى دبى، وأول من أنشأ بنك إسلامى فى العالم، ووصف بأنه صاحب الأيادى البيضاء فى أعمال البر والخير.

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"رحم الله الحاج سعيد أحمد آل لوتاه، صاحب الأيادي البيضاء في أعمال البر والخير والمبادرات التعليمية والاجتماعية، رجل العطاء والحكمة والثقافة، جزاه الله بإحسانه أوفى الجزاء والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.".