شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن تسجيل 8 حالات وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن عبر حسابها على تويتر الثلاثاء، تسجيل 30 إصابة جديدة ، و 8 حالات وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الماضية.

كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، قال إن السعودية تقود جهودا كبيرة لتنفيذ اتفاق الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأمريكى لدى اليمن .

وسبق أن أكدت مصادر يمنية أيضا أن السعودية تبذل جهودا متواصلة لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض، وفق ما أوردت العربية.

من جانبه أكد السفير الأمريكي مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، مثمناً جهود الرئيس اليمني في احلال السلام ومواصلة انجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس ايجابا على واقع ومعيشة المجتمع، وقال "إن قيادكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته".