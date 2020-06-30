شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة العراق بالأردن تدعو رعاياها الراغبين بزيارة المملكة التقدم بطلب لهيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السفارة العراقية بعمان ، المستثمرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى الممكلة الأردنية، التقدم بطلب لهيئة الاستثمار الأردنية للحصول على الموافقات اللازمة.

وذكرت السفارة - في بيان نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم /الثلاثاء/ - أن تصاريح الطائرات الخاصة القادمة إلى المملكة تجري من خلال مخاطبة هيئة تنظيم الطيران المدني مباشرة، باستثناء التصاريح الدبلوماسية التي ستتم من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، تتم مخاطبة المستشفى المعني الذي بدوره يجري اللازم، كما سيتم قريبا تفعيل منصة إلكترونية للتقدم بالطلبات من خلالها على المواقع الالكترونية المختصة .