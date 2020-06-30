شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن مقتل 10 عناصر من داعش فى ضربة للتحالف بنينوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق الثلاثاء، مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى في ضربة للتحالف في نينوى، جاء ذلك نقلا عن العربية.
وأمس، أعلنت شعبة العلاقات العامة والإعلام العراقية في مديرية شهداء نينوى، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات600 شخص.
وقالت الشرطه - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أمس الاثنين- إنه تم العثور على مقبرة جماعية في قرية (تعديل) الواقعه بين الموصل وقضاء تلعفر تضم رفات 600 شخص.
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