شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمنى يحذر: انتشار كورونا وأمراض أخرى بعدن يتسببن بالكثير من الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الشباب والرياضة اليمني حمزة الكمالي، أن انتشار فيروس كورونا المستجد والأمراض الأخرى في محافظة عدن يتسببن بالكثير من الوفيات خلال الفترة الراهنة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب وزير الشباب والرياضة اليمني: إن سكان عدن لديهم فيروس كورونا، لديهم ملاريا، لديهم حمى الضنك وأمراض موسمية أخرى​​، وتراكم تلك الأمراض يتسبب بوفيات كثيرة، في مايو الماضي، في عام 2019، الوفيات بسبب الحمى في عدن كانت حوالي 800 حالة، وهذا العام أصبحت 2100 حالة".

ولفت نائب وزير الشباب والرياضة اليمني إلى أن الوضع الإنساني بشكل عام في البلد "كارثي"، وكانت السلطات اليمنية أكدت تشخيص أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، و432 حالة تعافي و304 وفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.