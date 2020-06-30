شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مسيرات فى السودان للاحتفال بذكرى 30 يونيو والمطالبة باستكمال أهداف الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الثلاثاء مواكب الاحتفال بذكرى 30 يونيو، حيث شهد شوارع مختلف المدن والمناطق السودانية ، بداية من العاصمة الخرطوم مرورا بأم درمان والنيل الأزرق وغالبية المناطق ،مسيرات للمطالبة باستكمال أهداف ثورة ديسمبر وبسط سلطة الشعب على ثرواته وتصحيح مسار الفترة الانتقالية، لإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب، تزيأت فيه بأعلام السودان وصور شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ورفعت فيه شعارات الثورة السودانية وتعالت الهتافات الثورية وهي تشق عنان السماء إحتفالا بالذكرى الأولى للثلاثين من يونيو الذي أعاد لثورة ديسمبر بريقها وجذوتها .

وتجئ مواكب الثلاثين من يونيو لتأكيد أن لا مجال للتهرب أو التلاعب بأهداف ثورة ديسمبر وعلى رأسها الوصول إلى سلام ينعم به كل من عانى ويلات الحرب، وأن ثورة شعلة الثورة لاتزال متقدة ولابد من تحقيق مطالب الثورة والثوار من بينها القصاص لشهداءالثورة، ومحاسبة المتورطين في كل الجرائم المرتكبة طوال العهد البائد، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية ، بخاصة تعيين الولاة المدنين،وتفكيك النظام السابق من تنظيف مفاصل الخدمة المدنية بجانب العمل على معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

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