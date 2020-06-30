شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يرفع أسعار الخبز المدعوم عن مستواها قبل الأزمة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء سعر رغيف الخبز زنة 900 جرام المدعوم جزئيا إلى 2000 ليرة من مستواه قبل أزمة أكتوبر البالغ 1500 ليرة.

والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.

ومنذ أكتوبر الماضي، انغمس لبنان في أزمة مالية تسببت في إغلاق شركات وقفزة في الأسعار والبطالة.