شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة شئون التعاون الدولى الإماراتية: ملتزمون بدعم الشعب السورى فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي، ريم الهاشمى التزام الإمارات بالدعم المستمر للشعب السورى فى جميع أزماته، خاصة فى ظل ما يواجه حالياً من تهديدات صحية ناجمة عن أزمة كورونا، من خلال تعزيز جهود العاملين بالقطاع الطبى الذى يعانى نقصا فى المعدات والإمكانيات، وتعرض حياة العاملين فى القطاع للمخاطر المهنية والأمنية.



ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أعربت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي، عن تقدير الإمارات لالتزام المفوضية الأوروبية تجاه حل الأزمة الإنسانية فى المنطقة ورؤيتها لها، وتثمينها على وجه الخصوص مستوى استجابتها للأزمة السورية، لافتة إلى أن الإمارات تشعر بالقلق حالياً بعد عشر سنوات من الصراع والمعاناة الطويلة فى سوريا، وأن الإمارات ومنذ بداية الأزمة السورية كانت سباقة لدعم الشعب السورى والوقوف إلى جانبه.

وأشارت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، إلى أنه منذ عام 2012، تم تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية طارئة للاجئين السوريين فى الأردن ولبنان والعراق واليونان تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي، وكذلك لأولئك الذين نزحوا داخليا، موضحة أن هذا المساعدة تضمنت توفير الرعاية الطبية، وإنشاء المستشفيات الميدانية ومخيمات اللاجئين مثل مريجب الفهود، وهو مخيم إماراتى أردنى للحفاظ على سبل العيش وتوفير الحماية والخدمات الاجتماعية المختلفة، بكلفة 30 مليون دولار.