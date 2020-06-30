شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: الإقليم لن يتنازل عن حقوقه المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن الإقليم لن يتنازل عن حقوقه المشروعة خلال المباحثات التى تجرى مع الحكومة الاتحادية.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، ذكر بيان لمكتب مسرور بارزاني، أنه اجتمع بوفد المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، موضحا أن نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، سلط الضوء على الزيارة التى أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمقترحات المطروحة فى سبيل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين".

وأشار بارزانى إلى أنه سيواصل مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية، لافتا إلى إقليم كردستان مصمم فى الدفاع عن حقوقه المشروعة فى إطار الدستور العراقي، ولن يتنازل عنها على الإطلاق.