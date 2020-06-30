شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة أمريكية مسيّرة فى محافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر محلية عراقية سقوط طائرة أمريكية مسيّرة في منطقة "أبو زوير" ضمن جزيرة بيجي بمحافظة صلاح الدين. وذكرت المصادر -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء- أن الطائرة تم رصدها من قِبل رعاة أغنام بالقرب من الحدود الفاصلة مع قضاء (حديثة)، وأكدت المصادر وجود طائرة مسيرة أخرى لاحقت المواطنين من رعاة الأغنام وقصفت مركبتهم؛ ما أدى إلى وفاة المواطنين في الحال.

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