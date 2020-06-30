شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى: الحكومة ملتزمة بخطة الإنقاذ المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب اليوم الثلاثاء إن حكومته ملتزمة بخطة الإنقاذ المالي وأرقام الخسائر الواردة فيها، مضيفا أنها لا تزال الأساس للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.

ولم يعط دياب رقما لكن خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة بعد شهور من المساومات ترسم بتعمق صورة توضح كيف أن لبنان راكم ديونا تزيد بضع مرات عن حجم اقتصاده.

وقد رفعت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء سعر رغيف الخبز زنة 900 جرام المدعوم جزئيا إلى 2000 ليرة من مستواه قبل أزمة أكتوبر البالغ 1500 ليرة.

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والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.

ومنذ أكتوبر، انغمس لبنان في أزمة مالية تسببت في إغلاق شركات وقفزة في الأسعار والبطالة.