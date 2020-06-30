شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العشرين بورشة عمل "مبادرة الرياض" تناقش مستقبل "التجارة العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين ورشة عمل "مبادرة الرياض" تناولت مسائل استراتيجية فيها لوضع أطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد أسهمت هذه الورشة رفيعة المستوى في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية يستند عليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف وتوفر الدعم السياسي لذلك وفق بيان صحفى.

وقد ركزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19على سلاسل الإمداد العالمية، وأعلن وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين في مايو عن الإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للجائحة، كما أدَّت مجموعة عمل التجارة والاستثمار دورًا رئيسيًّا في تنفيذ ورصد هذه الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وبناء المرونة والاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية الاستثمار العالمي.

وستجتمع مجموعة عمل التجارة والاستثمار مره أخرى في أكتوبر قبل اجتماع وزراء التجارة والاستثمار؛ حيث تواصل العمل على إجراءات مجموعة العشرين ومبادرة الرياض.

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وقد سبق أن أكدت أكدت مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين، استمرار عملها بكامل طاقتها لدعم تعافى النمو الاقتصادى ، كما ناقشت قائمة خيارات السياسات لتحقيق الهدف العام من الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته افتراضيا مؤخرا ، من أجل إحراز تقدم في تنفيذ خطة العمل التي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم المنعقد منتصف أبريل الماضى لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وفق بيان صحفى.

وقدمت المنظمات الدولية والأطراف الرئيسية ذات العلاقة مستجدات بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، مع تحديد أبرز المخاطر الناشئة واستجابات السياسات الممكنة للتعامل مع هذه المخاطر. كما ركزت المجموعة على تحليل كفاءة تدابير سياسات خطة العمل التي تم تنفيذها حتى الآن.