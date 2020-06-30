شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يستقبل السفير اليابانى لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، تاكيشى أوكوبو، سفير اليابان لدى بيروت، وبحثا الوضاع الثنائية بين البلدين، وآخر مستجدات الأوضاع العامة. ونشر الحريرى صورة للقاء عبر حسابه بتويتر، وعلق :"استقبال سفير اليابان في لبنان تاكيشي اوكوبو وعرض العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة".



سعد الحريرى وسفير اليابان

ومن جهة أخرى استقبل الحريرى، وفدا من حركة حماس، برئاسة ممثل الحركة فى لبنان الدكتور أحمد عبد الهادى.

سعد الحريرى ووفد حركة حماس

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كما ترأس الحريرى، اجتماع لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط حضره نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري وعدد من وزراء ونواب التيار السابقين، وتناول البحث التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة.

وفى سياق آخر أكد الأمن اللبناني أن موكب رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، لم يتعرض لأي حادث أمني مباشر خلال زيارته إلى منطقة البقاع في 17 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على المعطيات المتعلقة بالانفجار الذي وقع في المنطقة القريبة من موكب الحريري إبان تواجده.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية)، في بيان له أنه تزامنًا مع تواجد الحريري في منطقة البقاع الأوسط، شاهد أحد المواطنين انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الأرض فأبلغ عن الحادثة.

وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن شعبة المعلومات (الاستخبارات) بدأت التحقيق بإشراف القضاء المختص، وبسرية تامة حرصًا على عدم استغلال الحادث في ضوء الأوضاع السائدة في لبنان، لاسيما بعدما تبين أن موكب الحريري لم يتعرض أي حادث مباشر.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات لا تزال مستمرة وبسرية تامة توصلا لبيان جميع المعطيات المحيطة بما جرى في المنطقة في ذلك الحين.