فلسطين ترحب بمطالبة البرلمان الهولندي معاقبة إسرائيل

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بتبني البرلمان الهولندي، الثلاثاء، لقرار يطالب الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي بمعاقبة إسرائيل، في حال نفذت خطتها لضم أراضٍ فلسطينية.

وقال المالكي، في بيان، إن "هذا القرار يعزز الجبهة الدولية والاتحاد الأوروبي في مواجهة خطة الضم".

واعتبر أن "قرار البرلمان تاريخي، ويشكل سابقة من الشعب الهولندي وممثليه".

وصوت البرلمان الهولندي، الثلاثاء، لصالح مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي، يعتبر خطة الضم الإسرائيلية بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

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ويطالب القرار الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، في حال نفذت خطة الضم.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، مباحثات حول خطة الضم مع كل من المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وتعهد نتنياهو، في ختام المباحثات، بمواصلة العمل على تنفيذ خطة الضم، خلال الأيام المقبلة، بحسب قناة "كان" العبرية (رسمية).

والأول من يوليو/تموز المقبل هو الموعد الذي حدده نتنياهو، في تصريحات سابقة، للشروع بضم غور الأردن وجميع المستوطنات، بمساحة تبلغ 30٪ من الضفة الغربية المحتلة، ضمن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

ويتصاعد رفض فلسطيني شديد لخطة الضم الإسرائيلية، على مستوى السلطة والفصائل والشارع، مع تحذيرات من التداعيات المحتملة، سواء في الأراضي الفلسطينية أو منطقة الشرق الأوسط عامة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.