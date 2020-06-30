كورونا... 7 وفيات في الجزائر و20 إصابة بالصومال

الجزائر، الصومال / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات بكورونا، فيما رصد الصومال 20 إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة الجزائرية بتسجيل 7 وفيات، و336 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 223 مريضا.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و907، منها 904 وفيات، و9 آلاف و597 حالة تعاف.

والإثنين، أقرت الحكومة تمديد تدابير جديدة لمواجهة ارتفاع الإصابات منها غلق الأسواق والمساحات التجارية الكبرى ومنع الحفلات والأعراس.

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كما أعلنت في بيان، منح صلاحيات جديدة للولاة (المحافظين) بإمكانية إصدار قرارات بعزل مدن وأحياء في حال تبين أنها تحولت إلى بؤر للفيروس.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 22 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2924؛ منها 90 وفاة، و932 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الثلاثاء، 10 ملايين و474 ألفا، توفي منهم أكثر من 509 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و723 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.