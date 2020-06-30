كورونا.. 982 إصابة في قطر و33 بلبنان و4 بالأردن

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل 982 إصابة بكورونا، فيما رصد لبنان 33 والأردن 4 بالفيروس.

وأوضحت الصحة القطرية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 96 ألفا و88؛ بينها 113 وفاة، و81 ألفا و564 حالة تعاف.

وفي لبنان، أشارت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1778؛ منها 34 وفاة، و1183 حالة تعاف.

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وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 15 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1132؛ منها 882 حالة تعاف، فيما توقفت الوفيات عند 9.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الثلاثاء، 10 ملايين و494 ألفا، توفي منهم أكثر من 510 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و723 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.