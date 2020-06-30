جليك لماكرون: فرنسا تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا

أنقرة/الخليج 365
قال المتحدث باسم "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، إن فرنسا هي من ترتكب الجرائم في ليبيا وتمارس لعبة خطيرة.
وقبل نحو أسبوع، كان الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد، في العاصمة باريس، إن تركيا تمارس في ليبيا "لعبة خطيرة" لا يمكن التسامح معها.
وتعليقا على ذلك، أضاف جليك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مخاطبا ماكرون: "أنتم من يرتكب الجرائم في ليبيا ويمارس لعبة خطيرة".
وأكد جليك على أن الممارسات التي يقف وراءها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ليبيا "مخالفة للقانون"، وتمثل "جرائم ضد الإنسانية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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