إيطاليا تتعهّد بـ45 مليون يورو للسوريين

روما/ الخليج 365
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اعتزام بلاده تقديم مساعدات بقيمة 45 مليون يورو، لسوريا والبلدان المستضيفة للاجئين السوريين.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، الثلاثاء، بمؤتمر بروكسل الرابع، على مستوى وزراء الخارجية، الذي يُعقد تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، عبر تقنيات الاجتماعات الافتراضية.
وأضاف أن إيطاليا تتابع عن كثب وبدقة مستجدات الأوضاع في سوريا، مبيناً أن تخفيف آلام الشعب السوري، وظيفة أخلاقية لا يمكن لإيطاليا أن تتهرب منها.
وشدد على أن إيطاليا مقتنعة بأن الحل في سوريا، لا يمر عبر الخيارات العسكرية، داعياً للتركيز على إيجاد حل سياسي يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأشار الوزير الإيطالي، إلى أن بلاده ستساهم في مشاريع المساعدات الإنسانية والتنموية التي تستهدف السوريين، وذلك عبر تقديم مساعدات إضافية بقيمة 45 مليون يورو، لسوريا وبلدان المنطقة المستضيفة للاجئين السوريين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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