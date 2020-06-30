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زعماء تركيا وروسيا وإيران يبحثون الملف السوري الأربعاء

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موسكو/الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيعقدون اجتماعا، الأربعاء، لمناقشة الشأن السوري.

وفي تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، أوضح بيسكوف أن رئيس بلاده فلاديمير بوتين سيعقد الأربعاء اجتماعا مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وسيتناول ملف سوريا.


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