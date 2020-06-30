تكليف ” مشنوي ” مديراً لمكتب “واس” بالشرقية

صدرت موافقة معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية بتكليف الزميل علي بن حسن مشنوي الفيفي مديراً لمكتب ” واس ” بالمنطقة الشرقية.

الزميل “ مشنوي” يمتلك خبرة في مجال العمل الصحفي والإعلامي ، وعمل مديراً لمكتب جريدة اليوم بمنطقة عسير ، ورئيساً للقسم الاقتصادي بجريدة الوطن ، ومدير لمكتب وكالة الأنباء بمنطقة عسير ؛ مارس خلالها العمل الصحفي الميداني؛ وله العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية المهنة؛ وشارك ضمن العديد من اللجان والمؤتمرات العلمية وفي اللجان الإعلامية بمناطق الباحة ،وعسير ،والشرقية .

وتتقدم صحيفة “ الخليج الالكترونية ” للزميل علي مشنوي بخالص التهاني بهذه الثقة لخدمة الوطن سائلين الله عزوجل له التوفيق والسداد .

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