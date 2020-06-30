شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على قرية «السودة» في عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأجواء التى شهدتها قرية السودة التابعة لمنطقة عسير اليوم الثلاثاء.

وأظهر المقطع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على قرية السودة وعلى الطرق السريعة، ما تسبب في بطء في حركة المرور.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة.

كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.