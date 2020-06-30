صويلو يتبرع بـ10 منازل إضافية للنازحين في إدلب

أنقرة/ الخليج 365

تبرع وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، ببناء 10 منازل إضافية للنازحين في محافظة إدلب السورية، ضمن حملة أطلقتها منظمات المجتمع المدني بتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، في مقر الوزارة بأنقرة، رؤساء عدد من المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية التركية المشاركة في حملة "نحن معاً إلى جانب إدلب".

وقال صويلو إن تركيا بدأت حملة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين شمالي سوريا، مبيناً أن هذا الرقم تم رفعه إلى 50 ألف وحدة سكنية بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن 20 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها وتسليمها إلى أصحابها في يوليو/تموز المقبل.

وأكد الوزير التركي أنهم سيبذلون الجهود من أجل بناء العدد الباقي من الوحدات السكنية قبيل حلول فصل الشتاء المقبل.

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وأشار صويلو إلى أن أوروبا أدارت ظهرها لما يحدث في سوريا.



والإثنين، أعلن وزير الداخلية التركية تبرعه بـ10 منازل مؤقتة للنازحين في إدلب، وبذلك بلغ عدد المنازل التي تبرع بتكاليفها إلى 20 منزلاً.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت "آفاد"، حملة خيرية لإغاثة النازحين في إدلب، تهدف لتأمين مأوى لهم.

ويشارك في الحملة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية، أبرزها الهلال الأحمر، ووقف الديانة، ووقف هداي، وجمعية بشير، وجمعية دنيز فناري، ووقف الخيرات، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، وجمعية صدقة طاشي.





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