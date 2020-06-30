اليمن.. هادي يؤكد تمسكه بتنفيذ اتفاق الرياض

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365



جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، تمسكه والتزام حكومته بتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.



جاء ذلك في لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاقا بالعاصمة السعودية، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.



وشدد هادي، على أن "إيران تعمل على الدوام وبكافة الوسائل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار".

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وجدد "التمسك بخيارات السلام لحقن دماء المواطنين"، لافتا إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك "تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإيراني بشأن ما أورده الرئيس اليمني من اتهامات.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية.



وثمن جهود الحكومة الشرعية في إحلال السلام ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس إيجابا على واقع ومعيشة المجتمع.



وللعام السادس، تشهد البلاد قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.