كورونا.. 104 وفيات في العراق و50 بالسعودية

بغداد، الرياض/ الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل 104 وفيات بكورونا، فيما رصدت السعودية 50 وفاة بالوباء، وفق بيانات رسمية.

وسجلت وزارة الصحة العراقية في بيان، 104 وفيات، وألف و958 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 49 ألفا و109، بينها ألف و943 وفاة، و24 ألفا و760 حالة تعاف.

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فيما رصدت وزارة الصحة السعودية في بيان، 50 وفاة، و4 آلاف و387 إصابة بالوباء.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 190 ألفا و823، بينها 1649 وفاة، و130 ألفا و766 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 10 ملايين و447 ألفا، توفي منهم أكثر من 509 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و703 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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