تركيا: فرنسا تبذل جهودا لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن فرنسا تعمل على تعزيز وجود روسيا في ليبيا، في الوقت الذي ينظر فيه حلف "الناتو" إليها كتهديد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المجري بيتر سيارتو، الثلاثاء، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو بهذا الخصوص: "الناتو ينظر إلى روسيا كتهديد، إلا أن فرنسا الحليفة في الناتو تبذل جهودا لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا".

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وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدرك جيدا أن تهجمه على تركيا لن يعود بالنفع على سياسته الداخلية.

وأعرب تشاووش أوغلو عن أمله في أن يكون ماكرون قد تلقى درسا وأدرك بأن التهجم على تركيا لن يفيده في شيء.

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