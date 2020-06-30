استقالة قاض لبناني على خلفية "حظر" تصريحات سفيرة واشنطن

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365



استقال قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور، جنوبي لبنان، محمد مازح، الثلاثاء، من منصبه، بعد إحالته للتفتيش القضائي (جهة تحقيق).

وتأتي إحالة "مازح" إلى التفتيش، بعد أيام من إصداره قرار يمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عن السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن القاضي مازح "قدم اليوم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى فور إبلاغه بقرار إحالته إلى التفتيش القضائي".



وبعد تصريحات سابقة للسفيرة الأمريكية، قالت فيها إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية"، أصدر "مازح" السبت، قرارا يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من نقل تصريحات عنها.



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وفي اليوم ذاته، أعلنت السفيرة تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية، على خلفية قرار القضاء، لكن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، نفت تقديم الحكومة هذا الاعتذار.

كما قرر وزير الخارجية ناصيف حتّي، الأحد، استدعاء السفيرة إلى مقر الوزارة، الإثنين، على خلفية الأزمة، وعقب الاستدعاء قالت السفيرة إنه تم الاتفاق على طي الصفحة.



وكان القاضي "مازح" قد أصدر بياناً الأحد، قال فيه إن "الاستقالة جاهزة وسأعلنها فور إبلاغي بالمثول أمام هيئة التفتيش القضائي".



يشار أن "حزب الله"، شريك في الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب، التي تولت السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.



ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

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